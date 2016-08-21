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Utgått
AJ3123/12
Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.
2.6
av 5
91
Anmeldelser
JanA
21/08/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra funktioner med två alarm
Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare
BKL42
21/01/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Utmärkt tidvisare
Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare
Wissenbacher
09/11/2016
Deutschland
Bekreftet kjøper
Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit
Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3123 Digitaler Radiowecker