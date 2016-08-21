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Utgått

Digital klokkeradio

AJ3123/12

2.6
| (91) Anmeldelser
Start dagen på din måte!
Denne stilige radiovekkerklokken AJ3123/12 er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittkanalen eller summealarmen.
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Våkn opp til radio eller summing

Start dagen på din måte!

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Myk og behagelig oppvåkning

Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.6

av 5

91

Anmeldelser

21/08/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra funktioner med två alarm

Bra radio och lättanvänd. Det jag kan önska är att alarmtiden på radion kan vara längre än 30 min. Varför inte valbar?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare

21/01/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Utmärkt tidvisare

Philips Klockradio med digital mottagare AJ3123 är ett utomordentligt trevligt sällskap vid sängen! Kan varmt rekommenderas!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Klockradio med digital mottagare

09/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit

Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3123 Digitaler Radiowecker

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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