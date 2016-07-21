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Utgått

Digital klokkeradio

AJ3116/12

2.6

| (16) Anmeldelser

Start dagen på din måte!

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.

Se alle fordeler

Våkn opp til radio eller summing

Start dagen på din måte!

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

  • Tids- og alarm-backup

Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.6

av 5

16

Anmeldelser

21/07/2016

España

España

Bekreftet kjøper

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

Bekreftet kjøper

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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