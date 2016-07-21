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Utgått
AJ3116/12
Start dagen på din måte!
Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.
FM, digital tuning
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup
Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.
2.6
av 5
16
Anmeldelser
JavierDG
21/07/2016
España
Bekreftet kjøper
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Yanmarval
02/01/2018
France
Bekreftet kjøper
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique