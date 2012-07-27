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Utgått
AJ3112/12
Start dagen på din måte!
Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd AM/FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.
Kompakt design
Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.
Med den store skjermen kan du enkelt se innhold på skjermen. Nå kan du enkelt se klokkeslettet og alarmen, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.
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3.6
av 5
26
Anmeldelser
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio
bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3112 Klokradio