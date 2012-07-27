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Utgått

Klokkeradio

AJ3112/12

3.6

| (26) Anmeldelser

Start dagen på din måte!

Denne stilige klokkeradioen fra Philips er pen å se på og vekker deg til riktig tid. Den har innebygd AM/FM-radio, og du kan velge om du vil bli vekket av favorittstasjonen eller summealarmen.

Se alle fordeler

Våkn opp til radio eller summing

Start dagen på din måte!

  • Kompakt design

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm

Våkne opp til lydene fra favorittradiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokkeradioen slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokkeradioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Stor skjerm for enkel visning

Med den store skjermen kan du enkelt se innhold på skjermen. Nå kan du enkelt se klokkeslettet og alarmen, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.

Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

26

Anmeldelser

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3112 Klokradio

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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