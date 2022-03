Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.