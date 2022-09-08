Spill av og lad iPod samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod'en. Med dokkingstasjonen kan du koble iPod'en direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Bruk fjernkontrollen til å navigere, velge og spille av musikken som er lagret på iPod'en. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk iPod'en når den står i dokkingstasjonen.