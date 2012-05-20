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Utgått

Klokkeradio for iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Start dagen på din måte!

Slipp den bærbare musikken din løs hjemme. Koble iPod eller GoGear-spilleren til den kompakte klokkeradioen fra Philips med kraftig bass som støttes av 12 W RMS-kraft. Nyt herlig lyd, og velg å starte hver dag med musikk.

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Våkn opp til favoritt-iPod-låtene dine

Start dagen på din måte!

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Spill av og lad iPod samtidig

Spill av og lad iPod samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod'en. Med dokkingstasjonen kan du koble iPod'en direkte til dokking-underholdningssystemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-batteriet blir tomt. Bruk fjernkontrollen til å navigere, velge og spille av musikken som er lagret på iPod'en. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk iPod'en når den står i dokkingstasjonen.

wOOx™-høyttalerteknologi for dyp og kraftig bass

wOOx™-høyttalerteknologi for dyp og kraftig bass

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

6

Anmeldelser

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

31/08/2011

België

België

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

Denne omtalen gjelder AJ301DB Klokradio voor iPod

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