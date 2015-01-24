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Utgått

Vekkerklokke

AJ110/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Kompakt vekkerklokke

Den kompakte vekkerklokken fra Philips har enkel innstilling av klokkeslett, alarm og kalender med en bakbelyst LCD-skjerm som slår seg av automatisk. Den drives av ett enkelt AA-batteri, og er perfekt for reiser. Den gjentakende alarmen lar deg slumre i fem ekstra minutter.

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Kompakt vekkerklokke

Praktisk størrelse for enkel transport til arbeidet eller på reiser

Denne praktiske vekkerklokken viser nøyaktig klokkeslett og har alarmfunksjoner i en kompakt form. Den er liten nok til å bli plassert over alt hjemme eller på kontoret, eller du kan ta den med deg når du reiser.

Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys

Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Enkel alarm og tidsinnstilling

Klokken og alarmen er så enkle å sette opp at du kanskje ikke trenger å se i hurtigstartveiledningen eller bruksanvisningen. Bare se på klokkeradioens knapper for å stille inn klokken og alarmen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

6

Anmeldelser

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker

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  • Tidlig tilgang til salg.
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