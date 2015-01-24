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Utgått
AJ110/12
Kompakt vekkerklokke
Den kompakte vekkerklokken fra Philips har enkel innstilling av klokkeslett, alarm og kalender med en bakbelyst LCD-skjerm som slår seg av automatisk. Den drives av ett enkelt AA-batteri, og er perfekt for reiser. Den gjentakende alarmen lar deg slumre i fem ekstra minutter.
Denne praktiske vekkerklokken viser nøyaktig klokkeslett og har alarmfunksjoner i en kompakt form. Den er liten nok til å bli plassert over alt hjemme eller på kontoret, eller du kan ta den med deg når du reiser.
Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.
Klokken og alarmen er så enkle å sette opp at du kanskje ikke trenger å se i hurtigstartveiledningen eller bruksanvisningen. Bare se på klokkeradioens knapper for å stille inn klokken og alarmen.
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3.8
av 5
6
Anmeldelser
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker
JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker
Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ110 Wekker