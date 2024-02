Avansert støyundertrykking gir klar lyd

Avansert støyundertrykking med fire mikrofoner som dekker alle retninger rundt høyttaleren, gjør det mulig for flere personer for å bli med i samtalen og sørger for at stemmer kan høres svært klart og tydelig. Stillestående og ikke-stillestående lyder undertrykkes, slik at du får en støyfri samtale.