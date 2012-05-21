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Utgått

Bærbar radio

AE6790/00

2.9

| (28) Anmeldelser

Digital radio på farten

Superkompakt digitalradio i lommeformat med 20 forvalg og automatisk stasjonssøking.

Se alle fordeler

med 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

Digital radio på farten

  • FM/MW, digital tuning

  • 20 forhåndsinnstilte stasjoner

  • Stereohodetelefon

  • Batteridrevet

Innebygd klokkefunksjon

En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Lommestørrelse for bærbar bruk

0

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.9

av 5

28

Anmeldelser

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio

10/12/2011

España

España

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Radio portátil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AE6790 Radio portátil

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