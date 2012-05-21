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Utgått
AE6790/00
Digital radio på farten
Superkompakt digitalradio i lommeformat med 20 forvalg og automatisk stasjonssøking.
FM/MW, digital tuning
20 forhåndsinnstilte stasjoner
Stereohodetelefon
Batteridrevet
En innebygd klokke følger tiden nøyaktig. Når radioen er slått av, vises klokkeskjermen for ekstra anvendelighet.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
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2.9
av 5
28
Anmeldelser
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Draagbare radio
10/12/2011
España
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Radio portátil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AE6790 Radio portátil