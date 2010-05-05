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Utgått

Bærbar radio

AE6580/00

2

| (3) Anmeldelser

Bærbar radio på farten

Denne svært kompakte bærbare Philips FM/MW-radioen i lommestørrelse leveres med ledningsvikler for stereoøretelefoner, slik at den er perfekt når du er på farten.

Se alle fordeler

Bærbar radio på farten

  • lommestørrelse

  • Stereoøretelefoner

Ett tommelhjul for volumkontroll og av/på-knapp

0

Hodetelefonjack for bedre personlig musikknytelse

Stereohodetelefon

Tekniske spesifikasjoner

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2.0

av 5

3

Anmeldelser

5
4

05/05/2010

España

España

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

Denne omtalen gjelder AE6580 Radio portátil

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