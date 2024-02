Ett-trykks forvalgte stasjoner for ekstra brukervennlighet

Radioen leveres med forvalg for 30 stasjoner (10 for FM-båndet, 10 for MB-båndet og 10 for LB-båndet) for ekstra anvendelighet. Når du har valgt en stasjon ved hjelp av den digitale tuneren, kan du lagre den med forvalgknappene. Hvis du vil finne stasjonen senere, trykker du ganske enkelt på forvalgknappen med samme nummer. Du trenger ikke å søke etter stasjonen igjen ved hjelp av den digitale tuneren.