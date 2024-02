Innebygd mikro-USB-kabel for å lade alle USB-enheter

Det vanskelig å koble fra helt – og nå du trenger du ikke det. Det å finne en lader til en mobiltelefon eller en annen enhet utendørs kan være vanskelig, og dette er grunnen til at enheten har en praktisk innebygd mikro-USB, noe som betyr at du alltid har nok strøm for musikk og filmer, eller bare for ro i sjelen. Det er også fint at den kan fungere som reservestrømkilde hvis strømmen borte. Dra nytte av enhetens kinetiske strømkilde for å sørge for at du har strøm og er koblet til.