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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
AE1120/00
FM/MW, analog tuning
Mikro-USB-port for lading
Lommelykt
Selvdrevet/batteridrift
Utnytt dine egne krefter ved hjelp av enhetens nyskapende, kinetisk drevne strømkilde – et miljøvennlig alternativ til batteridrevne enheter. Den gir strøm til radio, lommelykt eller lader opp en telefon eller en annen enhet, og er en brukervennlig måte å holde enhetene fulladet på.
Ikke hold deg i mørket. Enheten holder ting gående lenge etter solnedgang med den innebygde lommelykten. Enheten tar farer ut av dårlig belyste aktiviteter på nattestid og kan være akkurat det du trenger hvis et strømbrudd forekommer. Kinetisk strømgenerering holder ting ladet automatisk og gjør at du slipper å bekymre deg om at batteriene går tomme.
Å holde seg trygg betyr ofte å kunne bli funnet. Enhetens innebygde sirenealarm tiltrekker seg oppmerksomhet, noe som betyr at hjelpen aldri er langt unna. Sirenealarmen er kinetisk drevet slik at du unngår uventede batteriproblemer. Sirenealarmen er et tillegg som er utformet for å gi deg ro i sjelen og gjøre sikkerheten din til øverste prioritet.
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