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  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter
  • Perfekt for utendørs aktiviteter

Utgått

Bærbar radio

AE1120/00

Perfekt for utendørs aktiviteter
Den bærbare Philips-radioen AE1120/00 er beregnet på utendørs bruk. Radioen drives kinetisk, slik at du ikke trenger batterier. Den har en innebygd sirenealarm for å tiltrekke seg oppmerksomhet og en USB-lader som holder enheter ladet og tilkoblet.
Se alle fordeler

med denne bærbare radioen

Perfekt for utendørs aktiviteter

  • FM/MW, analog tuning

  • Mikro-USB-port for lading

  • Lommelykt

  • Selvdrevet/batteridrift

Kinetisk strømgenerering for problemfri lading

Kinetisk strømgenerering for problemfri lading

Utnytt dine egne krefter ved hjelp av enhetens nyskapende, kinetisk drevne strømkilde – et miljøvennlig alternativ til batteridrevne enheter. Den gir strøm til radio, lommelykt eller lader opp en telefon eller en annen enhet, og er en brukervennlig måte å holde enhetene fulladet på.

Integrert lommelykt til å belyse aktiviteter på nattestid

Integrert lommelykt til å belyse aktiviteter på nattestid

Ikke hold deg i mørket. Enheten holder ting gående lenge etter solnedgang med den innebygde lommelykten. Enheten tar farer ut av dårlig belyste aktiviteter på nattestid og kan være akkurat det du trenger hvis et strømbrudd forekommer. Kinetisk strømgenerering holder ting ladet automatisk og gjør at du slipper å bekymre deg om at batteriene går tomme.

Innebygd sirenealarm som holder deg trygg

Innebygd sirenealarm som holder deg trygg

Å holde seg trygg betyr ofte å kunne bli funnet. Enhetens innebygde sirenealarm tiltrekker seg oppmerksomhet, noe som betyr at hjelpen aldri er langt unna. Sirenealarmen er kinetisk drevet slik at du unngår uventede batteriproblemer. Sirenealarmen er et tillegg som er utformet for å gi deg ro i sjelen og gjøre sikkerheten din til øverste prioritet.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Eksperttips og inspirasjon.