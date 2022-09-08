Innebygd sirenealarm som holder deg trygg

Å holde seg trygg betyr ofte å kunne bli funnet. Enhetens innebygde sirenealarm tiltrekker seg oppmerksomhet, noe som betyr at hjelpen aldri er langt unna. Sirenealarmen er kinetisk drevet slik at du unngår uventede batteriproblemer. Sirenealarmen er et tillegg som er utformet for å gi deg ro i sjelen og gjøre sikkerheten din til øverste prioritet.