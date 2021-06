Ett trinns AirPlay-oppsett

Med et svært enkelt ett trinns AirPlay-oppsett kobles den trådløse høyttaleren til hjemmenettverket. Bare koble til høyttaleren med iPod touch, iPhone, iPad med 30-pinners kabel eller dokkingkontakt, trykk på knappen for WiFi-oppsett og klikk én gang for å tillate deling via WiFi-oppsett på Apple-enheten. Du er klar til å imponere!