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Utgått
7FF3FPW/00
Del minnene dine
Hvor mange digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev minnene med Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine på med fantastisk kvalitet – uten PC.
17,8 cm (7") LCD
16:9 rammeformat
imagen er en Philips-bildeforbedringsteknologi som automatisk analyserer bildene for å korrigere fargen og justere for optimal kontrast: imagen skiller farger for å unngå "crosstalk", justerer lysstyrkefordeling for å oppnå stor visuell kontrast og korrigerer gamma for fargenøyaktighet.
RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
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1.0
av 5
2
Anmeldelser
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Denne omtalen gjelder 8FF3FPW Cadre Photo
Denne omtalen gjelder 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Denne omtalen gjelder 6FF3FPW PhotoFrame
Denne omtalen gjelder 6FF3FPW PhotoFrame