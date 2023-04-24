Søkeord

      Energy Label Europe E Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 205.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Finn det. Se det. Elsk det.

      Uansett hva du liker, finner denne responsive smart-TV-en det raskt. Fra gamle favoritter til nye utgivelser, kan du lene deg tilbake mens TV-en søker gjennom alle de store strømmetjenestene for deg. Du får et levende bilde og oppslukende lyd.

      Finn det. Se det. Elsk det.

      4K TV

      • 164 cm (65") TV
      • Støtter de vanligste HDR-formatene
      • Philips Smart TV
      Ultraskarpt bilde. Levende seeropplevelse.

      Ultraskarpt bilde. Levende seeropplevelse.

      Uansett hva du ser på, gir denne 4K LED TV-en deg et klart, ultraskarpt bilde med levende farger. I tillegg er TV-en kompatibel med alle de vanligste HDR-formatene, slik at du kan se flere detaljer selv i mørke og lyse områder – når du strømmer HDR-innhold.

      Flott TV. Ingen problemer. Philips Smart-TV.

      Flott TV. Ingen problemer. Philips Smart-TV.

      Du finner det raskt med den nye smart-TV-en vår. Liker du en serie? Du kan fortsette å se direkte fra hjemskjermen. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene på ett sted.

      Slank TV. Pakket for fremtiden.

      Slank TV. Pakket for fremtiden.

      Ser du etter en TV som passer i rommet? Den praktisk talt rammefrie skjermen til den 4K-kompatible smart-TV-en passer inn overalt. De slanke føttene i matt svart får det til å virke som om skjermen svever over TV-enheten. Emballasjen vår og innpakkingen er i resirkulert kartong og papir.

      Bra for spilling. VRR og lav inndataforsinkelse på alle konsoller.

      Bra for spilling. VRR og lav inndataforsinkelse på alle konsoller.

      HDMI 2.1 gir deg det beste fra konsollen, med rask spilling og jevn grafikk. VRR støttes, og en innstilling med lav ventetid aktiveres automatisk når du slår på konsollen.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        65  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        164  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        60  Hz
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildeforbedring
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+-kompatibel

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        • 576p-50 Hz
        • 640x480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoavspilling
        • PAL
        • SECAM
        TV-programguide*
        8-dagers elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Operativsystem
        Smart-TV med forbedret operativsystem

      • Smart TV-funksjoner

        Brukersamhandling
        • SimplyShare
        • Skjermspeiling
        Interaktiv TV
        HbbTV
        Smart TV-apper*
        • YouTube
        • Philips-butikk
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Taleassistent*
        • Fungerer med Alexa
        • Fungerer med Google Home

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        • Beholdere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Avspillingsformater for musikk
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 opptil v9.2)
        • WMA-PRO (v9 og v10)
        • FLAC
        Tekstformatstøtte
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Avspillingsformater for bilde
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Behandling

        Behandlingskraft
        Dual Core

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        16 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 x 8 W fulltonehøyttaler
        Kodek
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Lydforbedring
        • A.I.-lyd
        • Tydelig tale
        • Dolby bassforbedring
        • Dolby volumutjevning
        • Nattmodus
        • EQ hos AI

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enkelt bånd
        Andre tilkoblinger
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Servicetilkobling
        • Satellitt-kontakt
        HDCP 2,3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI1
        HDMI 2.1 Funksjon
        • eARC på HDMI 1
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1437548
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        85  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        135  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 220–240 V 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        <0,3 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Slå av bilde (for radio)
        • Øko-modus
        • Lyssensor
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Fjernkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • Hurtigstartveiledning
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet

      • Formgivning

        TV-farge
        Matt svart ramme
        Stativutforming
        Svarte, matte kuttepinner

      • Mål

        Bredde, apparat
        1447,0  millimeter
        Høyde, apparat
        843,0  millimeter
        Dybde, apparat
        92,0  millimeter
        Produktvekt
        17,8  kg
        Bredde, apparat (med stativ)
        1447.0  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ)
        864.0  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ)
        290.0  millimeter
        Produktvekt (+stativ)
        18.0  kg
        Eskebredde
        1600.0  millimeter
        Eskehøyde
        995.0  millimeter
        Eskedybde
        170.0  millimeter
        Vekt, inkl. emballasje
        22,6  kg
        Bredde, stativ
        760.0  millimeter
        Høyde, stativ
        21.0  millimeter
        Dybde, stativ
        290.0  millimeter
        Avstand mellom to stativer
        760.0  millimeter
        Stativhøyde til nedre kant av TV-en
        21.0  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        400 x 300 mm

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Fjernkontroll
      • 2 x AAA-batterier
      • Bordstativ
      • Nettledning
      • Hurtigstartveiledning
      • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Rakuten TV er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Works with Google Assistant er tilgjengelig i land der Google har introdusert funksjonen.
      • Fjernkontroll uten mikrofon, Google Asistant fungerer via Google Home-mobilappen eller via Google Home-høyttaler.
