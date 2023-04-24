Andre artikler i boksen
- Fjernkontroll
- 2 x AAA-batterier
- Bordstativ
- Nettledning
- Hurtigstartveiledning
- Brosjyre om regelverk og sikkerhet
65PUS7008/12
Finn det. Se det. Elsk det.
Uansett hva du liker, finner denne responsive smart-TV-en det raskt. Fra gamle favoritter til nye utgivelser, kan du lene deg tilbake mens TV-en søker gjennom alle de store strømmetjenestene for deg. Du får et levende bilde og oppslukende lyd.Se alle fordeler
4K TV
Uansett hva du ser på, gir denne 4K LED TV-en deg et klart, ultraskarpt bilde med levende farger. I tillegg er TV-en kompatibel med alle de vanligste HDR-formatene, slik at du kan se flere detaljer selv i mørke og lyse områder – når du strømmer HDR-innhold.
Du finner det raskt med den nye smart-TV-en vår. Liker du en serie? Du kan fortsette å se direkte fra hjemskjermen. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene på ett sted.
Ser du etter en TV som passer i rommet? Den praktisk talt rammefrie skjermen til den 4K-kompatible smart-TV-en passer inn overalt. De slanke føttene i matt svart får det til å virke som om skjermen svever over TV-enheten. Emballasjen vår og innpakkingen er i resirkulert kartong og papir.
HDMI 2.1 gir deg det beste fra konsollen, med rask spilling og jevn grafikk. VRR støttes, og en innstilling med lav ventetid aktiveres automatisk når du slår på konsollen.
