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Utgått
65PUS6703/12
Svært slank 4K UHD LED Smart TV
Sett deg ned og nyt god 4K UHD-kvalitet på en smart-TV som er svært enkel å bruke. Få umiddelbar tilgang til favorittinnholdet ditt med SAPHI. Pixel Precise Ultra HD sørger for at alt ser jevnt og skarpt ut. Og med Ambilight blir helheten komplett.
164 cm (65") Ambilight-TV
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.
DTS HD optimaliserer lydbehandling ved å bevare det opprinnelige lydinnholdet slik at du får bedre lyd fra høyttalerne med krystallklar dialog.
SAPHI er et raskt og intuitivt operativsystem som gjør Philips Smart TV-en til en fryd å bruke. Gled deg over flott bildekvalitet og enknappstilgang til en tydelig ikonbasert meny. Bruk TV-en uten problemer, og gå raskt til populære Philips Smart TV-apper, inkludert YouTube, Netflix med mer.
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3.7
av 5
354
Anmeldelser
Ferrefanten
14/03/2019
Norge
Enkel og grei tv, stilig Amblight
Enkel og grei tv, stilig med Amblight på veggen bak. Enkel oppsett. Men kunne gjerne vært ett par HDMI innganger til. Jeg valgte å henge det på veggen. Anbefales absolutt! Kjøpte det på tilbud for en grei pris hos Coop OBS.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Svært slank 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Svært slank 4K UHD LED Smart TV
Fox666
06/06/2021
Danmark
Fantask
God pris til et godt og stabilt TV, det har mange finesser, og er up to date med produkt registreringen og det lever op til alle krav
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Bruksdato 2020-06-06
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Bruksdato 2020-06-06
PassioneretDedikeret
29/04/2019
Danmark
Toplækkert TV
Perfekt TV der er nemt at bruge! helt klart værd at købe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.