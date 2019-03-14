ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

45 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av fjernkontroll
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Tegning av koblingsside
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av fjernkontroll
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Tegning av koblingsside
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt i bruk
  • Primærbilde

Utgått

6700 seriesSvært slank 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.7

| (354) Anmeldelser

Svært slank 4K UHD LED Smart TV

Sett deg ned og nyt god 4K UHD-kvalitet på en smart-TV som er svært enkel å bruke. Få umiddelbar tilgang til favorittinnholdet ditt med SAPHI. Pixel Precise Ultra HD sørger for at alt ser jevnt og skarpt ut. Og med Ambilight blir helheten komplett.

Se alle fordeler
TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med tresidig Ambilight

Svært slank 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65") Ambilight-TV

  • 1100 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen

Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen

Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

Dyp bass og krystallklar dialog.

DTS HD optimaliserer lydbehandling ved å bevare det opprinnelige lydinnholdet slik at du får bedre lyd fra høyttalerne med krystallklar dialog.

SAPHI. Den smarte måten å få mest mulig ut av TV-en på.

SAPHI. Den smarte måten å få mest mulig ut av TV-en på.

SAPHI er et raskt og intuitivt operativsystem som gjør Philips Smart TV-en til en fryd å bruke. Gled deg over flott bildekvalitet og enknappstilgang til en tydelig ikonbasert meny. Bruk TV-en uten problemer, og gå raskt til populære Philips Smart TV-apper, inkludert YouTube, Netflix med mer.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

354

Anmeldelser

14/03/2019

Norge

Norge

Enkel og grei tv, stilig Amblight

Enkel og grei tv, stilig med Amblight på veggen bak. Enkel oppsett. Men kunne gjerne vært ett par HDMI innganger til. Jeg valgte å henge det på veggen. Anbefales absolutt! Kjøpte det på tilbud for en grei pris hos Coop OBS.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Svært slank 4K UHD LED Smart TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Svært slank 4K UHD LED Smart TV

06/06/2021

Danmark

Danmark

Fantask

God pris til et godt og stabilt TV, det har mange finesser, og er up to date med produkt registreringen og det lever op til alle krav

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Bruksdato 2020-06-06

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Bruksdato 2020-06-06

29/04/2019

Danmark

Danmark

Toplækkert TV

Perfekt TV der er nemt at bruge! helt klart værd at købe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6700 series 55PUS6703 Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

  7. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

  8. Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.

  9. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.