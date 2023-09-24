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Utgått

OLED 65OLED807 4K UHD Android TV

65OLED807/56

4.6

| (538) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

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4.6

av 5

538

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

24/09/2023

Danmark

Danmark

Superb picture and ambilight

The picture is fantastic, but the TV (expectedly) deserves to be used with an external sound system - internal sound is really underwhelming compared to the picture. I had trouble with sound dropping out on my wireless sound system (Bluesound), but this was solved by using one of the ordinary ARC outputs instead of the eARC output on the TV.

Fordeler

Impressive picture

Ulemper

Internal sound underwhelming

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2022-08-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2022-08-24

16/06/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Flot TV

Flot TV med utrolige livlige og virkelighedstro billeder. En stor fornøjelse at anvende

Fordeler

Flot oplevelser til alle film, TV, mv.

Ulemper

Intet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2022-05-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2022-05-16

03/03/2023

Danmark

Danmark

Verdensklasse TV

Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.

Fordeler

Understøtter alle billedeformater, har god lyd, lys i fjernbetjeningen

Ulemper

Knapperne på fjernbetjeningen er lidt for små i hvert fald til mine pølsefingre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2023-02-03

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Bruksdato 2023-02-03

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