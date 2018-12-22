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Utgått
55PUS6803/12
Svært slank 4K UHD LED Smart TV
Sett deg ned og nyt god 4K UHD-kvalitet på en smart-TV som er svært enkel å bruke. Få umiddelbar tilgang til favorittinnholdet ditt med SAPHI. Pixel Precise Ultra HD sørger for at alt ser jevnt og skarpt ut. Og med Ambilight blir helheten komplett.
139 cm (55") Ambilight-TV
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Ultra HD har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD og lyser opp skjermen med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi. Opplev forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet, og få et skarpere bilde med overlegen dybde, kontrast, naturlig bevegelse og livaktige detaljer.
Moderne europeisk design skinner gjennom i det flytende aluminiumstativet i mørk sølvfarge som passer til den svært slanke rammen.
DTS HD optimaliserer lydbehandling ved å bevare det opprinnelige lydinnholdet slik at du får bedre lyd fra høyttalerne med krystallklar dialog.
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3.5
av 5
20
Anmeldelser
nackno
22/12/2018
Sverige
Utmärkt bild och lätthanterlig
Bilden är utmärkt även vid icke 4k källa. Ambilight gjorde mer skillnad än väntat och var därmed en positiv överraskning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Tunn Smart LED-TV med 4K UHD
gas1883
27/12/2018
United Kingdom
Lovely TV
Amazing TV, the Amiblight is something else, absolutely stunning when playing on the PS4, has to be seen to really appreciate. Can be switched off at the touch of a button. My 1st smart TV, looking forwards to exploring what else this TV has on offer, 1st impressions and quick glance do not disappoint. Great price too, would recommend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Marcy891@
16/02/2020
Deutschland
Der Mercedes unter den tv Geräten
Die ambilight Funktion auch ohne hue und bridge ist dermaßen geil das ist unbeschreiblich
Fordeler
Entspannend und bringt das ganze Wohnzimmer in eine Wohlfühloase
Ulemper
0
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Bruksdato 2019-10-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6800 series 55PUS6803 Ultraflacher 4K-UHD-LED-Smart TV
Bruksdato 2019-10-16
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.