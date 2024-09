Koble til og kontroller innholdet via nettskyen

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Koble skjermen enkelt til Internett via CRD22 Wi-Fi-modulen eller via LAN, og gled deg over dine egne spillelister.