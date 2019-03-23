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558M1RY/00
Ta konsollspillingen til neste nivå
Denne Momentum-skjermen kan skryte av lyd fra de legendariske lydekspertene Bowers & Wilkins og skaper et nytt nivå av konsollspilling. La deg omslutte av ytelsen til denne vakre, store skjermen. Gled deg over utrolig spilling med beste mulige lyd og bilde.
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Seks lydmodi for å optimalisere spill-, visnings- eller lytteopplevelsen. Sport og bilspill: Skap en realistisk, oppslukende opplevelse når du ser på sport eller spiller bilspill. Rollespill og eventyr: Fordyp deg i romslig og stemningsfull lyd. Skyting og action: Opplev slagkraftig lyd som gir maksimal spenning og realisme. Se på film: Forbedre filmlydspor for en altoppslukende, kinolignende lydopplevelse. Musikk: Ekte lyd fra Bowers & Wilkins gjengir konserten slik artisten ønsket det. Personlig tilpasning: Åpne EQ-menyen for å justere lyden etter dine behov.
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen oppdaterer seg opptil 120 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill.
Philips MultiView-skjermens svært høye oppløsning gjør at du nå får en helt ny verden av tilkoblingsmuligheter. MultiView gir aktiv dobbel tilkobling og visning, slik at du kan bruke flere enheter, f.eks. en stasjonær og en bærbar PC samtidig, og få gjort mange ulike oppgaver samtidig.
3.7
av 5
30
Anmeldelser
Fornøydkunde
23/03/2019
Norge
Meget bra skjerm for konsoll spilling.
Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Fordeler
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Ulemper
Too large for PC use on a desk
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Bruksdato 2020-01-24
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Fordeler
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Ulemper
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Bruksdato 2018-12-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Bruksdato 2018-12-07
Svartid som tilsvarer SmartResponse
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.