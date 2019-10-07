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Utgått
50PFT5503/12
Svært slank Full HD LED-TV
Forbedret enkelthet på den store skjermen. Med Philips 5500 får du oppløsning i Full HD, klar lyd og en flott seeropplevelse. Bare koble til for å se serier, filmer og spill uten problemer.
126 cm (50")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.
Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
4.0
av 5
15
Anmeldelser
Farsan
07/10/2019
Norge
TV for de fleste behov
Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Bruksdato 2020-02-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Bruksdato 2020-02-13
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.