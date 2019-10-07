ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av fjernkontroll
  • Tegning av koblingsside
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av fjernkontroll
  • Tegning av koblingsside

Utgått

5500 seriesSvært slank Full HD LED-TV

50PFT5503/12

4

| (15) Anmeldelser

Svært slank Full HD LED-TV

Forbedret enkelthet på den store skjermen. Med Philips 5500 får du oppløsning i Full HD, klar lyd og en flott seeropplevelse. Bare koble til for å se serier, filmer og spill uten problemer.

Se alle fordeler
TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

Svært slank Full HD LED-TV

  • 126 cm (50")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.

Pixel Plus HD. Skarpe bilder, uansett kilde.

Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

15

Anmeldelser

3
2

07/10/2019

Norge

Norge

TV for de fleste behov

Mye for pengene. Når du ikke skal ha TV med mange funksjoner, er dette midt i blinken.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFT5503 Svært slank Full HD LED-TV

13/08/2020

Danmark

Danmark

Fungerer

Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Bruksdato 2020-02-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Bruksdato 2020-02-13

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great simple TV

Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.