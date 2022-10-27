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Utgått
Full HD LED-TV
Alle hjemme hos deg kommer til å nyte det skarpe og klare bildet på Full HD LED-TV-en i 4300-serien fra Philips. Med minimalistisk design, levende bilder og fantastisk lyd er den det ideelle valget for alle rom i huset.
127 cm (50")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor har denne Philips-TVen 100Hz Perfect Motion Rate slik at du kan glede deg over jevne bilder i bevegelse. For selv om pulsen din kan hoppe, bør bildet du ser på ikke gjøre det.
Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.
3.7
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Louise38
27/10/2022
Danmark
Waow
Bedste tv jeg har haft mig, skide glad for det og billedet er stadig lige så godt som første dag jeg købte det
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Bruksdato 2022-06-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Bruksdato 2022-06-27
Kaltoft
14/12/2014
Danmark
Udmærket ekstra-TV.
Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
DonL
26/02/2015
United Kingdom
Good TV but lacking features
I bought this TV two months ago, and I like it. Good picture, ok sound (a soundbar or external speakers are recommended, though) and ok feature set. The Pause TV function works just fine but the recording function is not worth using; buy an external recorder instead. HDMI and Scart input work perfect, including CEC (Consumer Electronics Control, i.e. using the TV's remote to control HDMI connected devices). The usability could be significantly improved though; the TV will not react to anything until about 30 seconds after being turned on. It's not possible to modify the channel list shown in the EPG; you can make a favorite list but while showing this you cannot see the EPG. If you buy this TV, be sure to also plan on buying an external recorder with a tuner appropriate for your TV signal.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Påkrevd programvareoppdatering for Pause-TV og USB-opptak. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdatering, kan du gå inn på www.philips.com/TV og klikke på støtte.