Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.

Philips P5 Perfect Picture Engine gir et bilde som er like enestående som innholdet du elsker. Detaljer har en merkbar større dybde. Farger er levende, mens hudfarger er mer naturlige. Kontrasten er så klar at du føler hver detalj. Og bevegelsene er så jevne at du aldri kommer til å miste ballen av syne, uansett hvor raskt spillerne spiller.