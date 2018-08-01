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Utgått
Svært slank 4K UHD LED Android TV
En elegant design med autentiske materialer. Opplev spektakulær 4K-oppløsning på den svært tynne Philips 7800. Stream favorittserien din med forbedret bildekvalitet takket være bildebehandlingsmotoren P5.
123 cm (49") Ambilight-TV
1700 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdene i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.
Et vindkast, et blad som treffer bakken, lyden av bildekk som hviner nedover en svingete vei. Det er de små detaljene som gjør bildet levende. Philips' lydbehandling fører disse detaljene sammen med kompromissløs klar lyd. Hør alt regissøren så for seg, med lydmiksing i studiokvalitet som støtter det originale lydinnholdet og forbedrer lyden når det trengs. Dyp bass, klar dialog og suveren presisjon er bare begynnelsen.
Quad Core-prosessor fra Philips møter Android-effekten for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
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4.0
av 5
137
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
mathy93
01/08/2018
Norge
Super TV.
Nesten perfekt tv! det er en android basert tv som er veldig brukervennlig. Veldig enkelt og navigere og smart appene fungerer veldig bra. veldig god bilde kvalitet og ambilight funksjonen er helt fantastisk. TVen lyser opp veggen og bilde føles mye større med en gang. Lyden på TVen er over gjennomsnittet til og være en flat tv men enda ikke helt optimal, så en lyd planke eller et hjemmekino anlegg er og anbefale.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ida77
31/07/2018
Norge
Kjempebra TV
Veldig bra tv. Bildekvaliteten er helt super. Ambiligth-funksjonen gjør lydbildet ekstra bra. Tv'en ruver lite selvom den er stor. Sammenlignet med vår gamle tv er svartnivået veldig bra, man ser altså godt hva som skjer selvom det er mørkt på f.eks filmen man ser. Kan trygt anbefale denne tv'en.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
thesa0
12/07/2018
Norge
Super bra TV, anbefalast!
Stor TV som er veldig lett å bruke. Fint utseende med mange supre funksjonar. Ambilight lys bak tv, der du kan stille inn etter det som passa deg. Voice så du kan snakke inn søket. Lyden på tv er veldig bra. Fjernkontrollen er lett å bruke, med tastatur på baksida som gjer at det går fortere å skrive inn. Veldig fornøgd med TV, er å anbefale vidare.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7800 series 65PUS7803 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktsidene for innebygd ChromeCast.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.