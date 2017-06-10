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Utgått
Svært slank 4K LED-TV drevet av Android TV
Den vakkert fremstilte 6500-serien fra Philips er her. Opplev den nydelige bildekvaliteten i 4K Ultra HD, og åpne opp en hel verden av underholdning med Android TV. En slank ramme og et unikt Arc-stativ setter prikken over i-en for en elegant design.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Skjønnheten til 4K Ultra HD TV-en ligger i hver detalj. Pixel Precise Ultra HD-motoren fra Philips konverterer alle bildesignaler til fantastisk UHD-oppløsning på skjermen. Gled deg over jevne og skarpe bevegelige bilder og enestående kontrast. Oppdag dypere svart, hvitere hvitt, levende farger og naturlige hudtoner – hver gang fra alle kilder.
Philips Arc-stativet har en moderne, balansert og åpen design og er inspirert av arkitektur. Utførelse i matt krom og den elegante buen gjør ethvert rom litt stiligere.
Gode TV-høyttalere krever en kraftig behandlingsmotor som tar vare på det originale lydinnholdet. DTS Premium Suite er utformet for å levere opplevelsen som forbrukerne forventer å få fra avansert lydbehandling: oppslukende surroundlyd med dyp og fyldig bass og krystallklar dialog som leveres ved maksimalt volumnivå, uten noen endringer, klipping eller forvrengning.
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4.2
av 5
92
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Rossi01
10/06/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Suverän
Helt nöjd med teven. Enda minus är kontakterna där bak sitter väldigt dumt. Svårt få i HDMI kablarna.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Webbis
13/02/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra bild och snygg design
Lätt att komma igång, bra med standard android app. Mycket bra bilder och ljud!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™
Cyrnix
01/12/2017
United Kingdom
Philips 49” hdr 4k
A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.