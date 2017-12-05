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Utgått

4000 seriesSlank LED-TV med Full HD

48PFT4100/12

2.9

| (125) Anmeldelser

Slank LED-TV med Full HD

Riktig TV både nå og for morgendagen: den slanke Full HD LED-TV-en i 4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear. Opplev levende bilder, klar lyd og alle funksjonene du trenger, som ekstra USB- og HDMI-porter, til å se på TV hjemme.

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Med Digital Crystal Clear

Slank LED-TV med Full HD

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

Utrolig smal ramme gir deg mer bilde å være glad i

Utrolig smal ramme gir deg mer bilde å være glad i

Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.

100 Hz PMR for skarpe bilder i bevegelse

100 Hz PMR for skarpe bilder i bevegelse

Perfect Motion Rate kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme. Uansett om du liker spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer, kan du glede deg over det ultimate innen skarpe og jevne bilder i bevegelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.9

av 5

125

Anmeldelser

05/12/2017

Italia

Italia

Ottima TV Led HD

Un prodotto ottimale con un'immagine pulita, casse audio interne perfettamente funzionanti e valide. Consegna impeccabile e velocissima. Buon prodotto ed efficiente servizio !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

21/09/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Prodotto di qualità, facilmente fruibile a prezzo competitivo. Unica pecca la difficoltà riscontrata nell'aggiornamento del firmware.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4100 TV LED sottile Full HD

09/08/2016

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

prodotto ottimale

Televisore con immagini eccellenti quasi tridimensionali,la visione sembra di uno schermo di pollici più grandi del 40.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4100 TV LED sottile Full HD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.