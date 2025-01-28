Søkeord
43PUS8500/12
Nyskapende. Engasjerende. Utrolig.
Gjør deg klar for fantastisk 4K QLED-farge. Oppslukende Ambilight. Dolby Atmos med 3D-kinolyd. Denne TV-en, med Titan OS som gir deg alt du vil se på, forbedrer ikke bare øyeblikket – den krever en bedre visningsopplevelse.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. Filmer, sport, musikkvideoer og spill strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.
Med 8 millioner piksler som jobber tett sammen i harmoni, er dette en 4K-seeropplevelse utenom det vanlige. Ingenting fanger øyeblikket bedre enn denne Philips Ambilight-TV-en, som definerer mer detaljerte, livaktige scener med skarpe bilder.
Gjør deg klar. Dolby Atmos skaper lyd akkurat som regissøren hadde tenkt seg. Hvert øyeblikk drar deg enda dypere inn i scenen. Enten det er filmer, serier, sport eller spill, kan du la deg oppsluke av øyeblikket.
DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at det føles som om du er der selv. Med 3D-lydteknologi får lyden en ny dimensjon, og stuen blir straks gjort om til et auditorium.
Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.
Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyringstjenester, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Google-smarthøyttalere og Apple AirPlay.
Liten 43-tommers skjerm. Imponerende 85-tommers TV. Og alt mellom. Vi vil gi deg større valgfrihet, slik at TV-en glir vakkert inn i interiøret. Med seks forskjellige størrelser kan du være sikker på at du finner den perfekte TV-en for ditt hjem.
Hør hvert ord med presisjon. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.
Med HDMI 2.1 og VRR får du det beste ut av konsollen, med raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstillingen for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.
Kantstativ, slank ramme, bemerkelsesverdig QLED-TV – dette er europeisk design på sitt beste. Sett Ambilight-TV-en til Lounge-modus for å fylle rommet med farger mens TV-en er i hvilemodus. Fjernkontrollen er laget av resirkulert plast og emballasjen er i FSC-sertifisert papp – til og med produktvedleggene er nøye uttenkt og skrevet ut på resirkulert papir.
