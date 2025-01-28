Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Nyskapende. Engasjerende. Utrolig. Nyskapende. Engasjerende. Utrolig. Nyskapende. Engasjerende. Utrolig.
      Energy Label Europe F Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight-TV

      43PUS8500/12

      Nyskapende. Engasjerende. Utrolig.

      Gjør deg klar for fantastisk 4K QLED-farge. Oppslukende Ambilight. Dolby Atmos med 3D-kinolyd. Denne TV-en, med Titan OS som gir deg alt du vil se på, forbedrer ikke bare øyeblikket – den krever en bedre visningsopplevelse.

      Se alle fordeler

      Tilgjengelig i:

      Lignende produkter

      Se alle Ambilight

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Nyskapende. Engasjerende. Utrolig.

      • 108 cm (43") AMBILIGHT tv
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. Filmer, sport, musikkvideoer og spill strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      4K QLED for en levende seeropplevelse og Quantom Dot-fargekvalitet

      4K QLED for en levende seeropplevelse og Quantom Dot-fargekvalitet

      Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.

      Kom nærmere detaljene med pikselpresisjon

      Kom nærmere detaljene med pikselpresisjon

      Med 8 millioner piksler som jobber tett sammen i harmoni, er dette en 4K-seeropplevelse utenom det vanlige. Ingenting fanger øyeblikket bedre enn denne Philips Ambilight-TV-en, som definerer mer detaljerte, livaktige scener med skarpe bilder.

      Dolby Atmos skaper kinoaktig lyd

      Dolby Atmos skaper kinoaktig lyd

      Gjør deg klar. Dolby Atmos skaper lyd akkurat som regissøren hadde tenkt seg. Hvert øyeblikk drar deg enda dypere inn i scenen. Enten det er filmer, serier, sport eller spill, kan du la deg oppsluke av øyeblikket.

      DTS:X for oppslukende 3D-lydopplevelser

      DTS:X for oppslukende 3D-lydopplevelser

      DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at det føles som om du er der selv. Med 3D-lydteknologi får lyden en ny dimensjon, og stuen blir straks gjort om til et auditorium.

      Hold innholdet nærmere med Titan OS

      Hold innholdet nærmere med Titan OS

      Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

      Koble enkelt til det smarte hjemmenettverket ditt

      Koble enkelt til det smarte hjemmenettverket ditt

      Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyringstjenester, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Google-smarthøyttalere og Apple AirPlay.

      Valgfri størrelse

      Valgfri størrelse

      Liten 43-tommers skjerm. Imponerende 85-tommers TV. Og alt mellom. Vi vil gi deg større valgfrihet, slik at TV-en glir vakkert inn i interiøret. Med seks forskjellige størrelser kan du være sikker på at du finner den perfekte TV-en for ditt hjem.

      Gjør hvert ord tydelig med Vocal Boost

      Hør hvert ord med presisjon. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.

      Tilkobling for spilling

      Med HDMI 2.1 og VRR får du det beste ut av konsollen, med raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstillingen for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.

      Europeisk design

      Kantstativ, slank ramme, bemerkelsesverdig QLED-TV – dette er europeisk design på sitt beste. Sett Ambilight-TV-en til Lounge-modus for å fylle rommet med farger mens TV-en er i hvilemodus. Fjernkontrollen er laget av resirkulert plast og emballasjen er i FSC-sertifisert papp – til og med produktvedleggene er nøye uttenkt og skrevet ut på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • AmbiSleep
        • Musikk med Ambilight
        • Spillmodus
        • Lounge-lysmodus
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        43  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        108  cm
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        60  Hz
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildeforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spill
        • HDR10+-kompatibel
        • Hjemmekino
        • Skjerm
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ultra Resolution
        Skjermteknologi
        4K Ultra HD QLED

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Innebygd Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        Smarthjemopplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.0 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 stk. 10 W fulltonehøyttalere
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Lydforbedring
        • AVL-modus
        • Bassforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Høreprofil
        • Nattmodus
        • Romkalibrering
        • Personlig
        • Vokal-boost
        Hodetelefonfunksjoner
        Dolby Atmos for hodetelefoner
        Lydmotor
        IntelliSound
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A)

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Ettrykks avspilling
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer med Apple AirPlay
        HDCP 2,3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI1
        HDMI 2.1 Funksjon
        • eARC på HDMI 1
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2206259
        SDR-energiklasse
        F
        Strømkrav i på-modus for SDR
        50  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        80  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD
        Panelteknologi som brukes.
        QLED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Lyssensor
        • Øko-modus
        • Slå av bilde (for radio)

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
        • Fjernkontroll
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • Hurtigbrukerveiledning

      • Formgivning

        TV-farge
        Matt svart ramme
        Stativutforming
        Metallbuestativ i metall

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        756 mm  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 100 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        958 x 563 x 87 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1045 x 650 x 133 mm
        Vekt av TV uten stativ
        6,76 kg
        Vekt av TV med stativ
        7,08 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        9,8 kg

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.