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Utgått
43PFT4132/12
Svært slank LED-TV med Full HD
Stilig design og god valuta for pengene. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har Full HD-bildekvalitet, høy kontrast og klar lydgjengivelse. Opplev uanstrengt underholdning fra denne brukervennlige modellen.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
3.9
av 5
18
Anmeldelser
deco
24/05/2019
Norge
Enkel og praktisk
Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kaffekopp
10/05/2019
Norge
Svært god TV for pengene!
Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Badgero
04/01/2018
United Kingdom
Quality Product
Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.