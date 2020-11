USB 3.0-hub for praktisk tilgang og rask lading

Super Speed USB 3.0 gir en overføringshastighet på 5,0 gbit/s. Dette er ti ganger raskere enn standard USB 2.0 og forkorter dataoverføringstiden betydelig, slik at du sparer tid og penger. Med større båndbredde, superhøy overføringshastighet, bedre strømhåndtering og førsteklasses samlet ytelse setter USB 3.0 den nyeste globale standarden, slik at du kan bruke lagringsenheter med stor kapasitet. Nå trenger du ikke vente så lenge på at enhetene skal lades. Nye FastCharge gir rask lading, slik at du kan lade enheten og dra. USB 3.0 er også bakoverkompatibel med USB 2.0-enheter.