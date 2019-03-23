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Utgått

Momentum4K HDR-skjerm med Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Anmeldelser

2 Priser

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Ta underholdningsopplevelsen til et nytt nivå med den nye Momentum 4K HDR-skjermen med Ambiglow-belysning. Den store 4K UHD-skjermen med DisplayHDR 1000 gir en svært skarp og livaktig bildekvalitet som fanger deg inn i øyeblikket.
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  • Momentum

  • 43 (42,51 tommer / 108 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)-oppløsning for presisjon

Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.

MultiView gjør dobbel tilkobling og visning mulig samtidig

MultiView gjør dobbel tilkobling og visning mulig samtidig

Philips MultiView-skjermens svært høye oppløsning gjør at du nå får en helt ny verden av tilkoblingsmuligheter. MultiView gir aktiv dobbel tilkobling og visning, slik at du kan bruke flere enheter, f.eks. en stasjonær og en bærbar PC samtidig, og få gjort mange ulike oppgaver samtidig.

DisplayHDR 1000 for levende detaljer og realisme

DisplayHDR 1000 for levende detaljer og realisme

VESA-sertifisert DisplayHDR 1000 gir en dramatisk annerledes visuell opplevelse enn andre «HDR-kompatible» skjermer. Ekstremt dyp svart og klar hvitfarge gir klare farger for å få frem detaljer som du aldri har opplevd før. Spillerne kan oppdage fiender som skjuler seg i mørke hjørner og skygger, på en enkel måte, og filmseerne kan glede seg over et mer fengslende og livaktig show. Philips Momentum leveres med flere HDR-modi, som alle er optimalisert for dine bruksområder: HDR-spill, HDR-film og HDR-foto.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.7

av 5

30

Anmeldelser

23/03/2019

Norge

Norge

Meget bra skjerm for konsoll spilling.

Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR-skjerm med Ambiglow

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Fordeler

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Ulemper

Too large for PC use on a desk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for price

Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.

Fordeler

Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)

Ulemper

Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. Lite etterslep, beste tid &lt; 4 ms, det er i enkelte spesielle tilfeller med måling.

  3. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  4. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  5. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  6. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.

  7. NTSC-område basert på CIE 1976

  8. sRGB-område basert på CIE 1931

  9. 10-biter er skjelvende ved 8-biter med FRC