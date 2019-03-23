Når jeg først kjøpte denne skjermen, syntes jeg at den var litt grå og slet litt med å finne rett instillinger for å få best mulig fargegjengivelse. Jeg har lest veldig mange tester av denne skjermen og sett en del reviews på youtube. Jeg synes rett og slett at philips ikke har fått nok skryt for denne skjermen. Mange anmeldere gir denne skjermen dårlige reviews for at de tester den for pc og ikke for konsoll. Har du for eksempel skjermen nærmere en 80cm i fra deg blir pixlene veldig godt synlig og tekst vises dårlig. Jeg har selv denne skjermen stående på tv benk på stua og har en avstand på litt over en meter. Og da merkes det ikke. Jeg spiller for det meste Call of duty. For og få best mulig utnyttelse av srgb spekteret har jeg satt mine instillinger som følger. PS4 Pro instillinger: Resolution : 2160p - YUV420 RGB Range : Full HDR : Auto Deep Colour Output : Auto HDMI Device link : Enabled HDCP : Enabled Boost Mode : Enabled Monitor instillinger: Ambiglow : Brightest LowBlue mode: off HDR : VESA HDR 1000 Brightness : 47 Contrast : 61 Sharpness : 70 Smart Response : fast Smart Contrast : Off Smartframe : Off Gamma : 2.4 Pixel orbiting : On Overscan: Off DPS : Off Colour temperature : 7500k User defined : Red 89 Green 93 Blue 100. Low input lag : on Om jeg setter contrast høyere enn 61 merker jeg at bildet blir tregere. Om sharpness er høyere enn 70 får jeg mer pixel linjer rundt objekter i spillet. Brightness justerer kun bakbelysning. Alt i alt er dette en fantasting monitor for konsoll spilling. Har kun prøvd denne med PS4 pro, men jeg tror den ser veldig bra ut med xbox one x også.