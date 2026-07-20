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Utgått
42PFP5532D/12
Forbedre seeropplevelsen
Med denne TV-en kan du nå nyte fordelene med digital-TV, elektronisk programguide og innhold med digital kvalitet. Samtidig kan du se på bilder med overlegen kvalitet med Pixel Plus HD-klarhet og detaljnivå.
107 cm (42")
plasma
integrert digital
Med denne avanserte plasmaskjermteknologien får du en widescreen HD-oppløsning på opptil 1024 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.
Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.
Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.
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3.8
av 5
24
Anmeldelser
Brotherhood
20/07/2026
United Kingdom
Never had a better tv
EXCELLENT TV IV HAD THIS TV FOR 20 YEARS NEVER LET ME DOWN ++++++++🤩🤩
Fordeler
Haven't had eny problems with this tv
Ulemper
No cons
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2007-11-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2007-11-15
OldFaithful
31/08/2025
United Kingdom
Old Faithful
Still going strong... 18 years later!! We have replaced other tvs in the house a few times and this is still going strong!! Just new a remote that works with it!! 10/10
Fordeler
Long lasting!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2023-08-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2023-08-31
Squareeyes
10/12/2022
United Kingdom
Bullet Proof........
Going strong 10+ Years later..... .................
Fordeler
Picture quality
Ulemper
Heavy
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2020-12-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV
Bruksdato 2020-12-10
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.