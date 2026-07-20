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Utgått

widescreen flat-TV

42PFP5532D/12

3.8

| (24) Anmeldelser

Forbedre seeropplevelsen

Med denne TV-en kan du nå nyte fordelene med digital-TV, elektronisk programguide og innhold med digital kvalitet. Samtidig kan du se på bilder med overlegen kvalitet med Pixel Plus HD-klarhet og detaljnivå.

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TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med integrert digital tuner

Forbedre seeropplevelsen

  • 107 cm (42")

  • plasma

  • integrert digital

Høydefinisjons plasma-WXGA-skjerm, 1024 x 768p

Med denne avanserte plasmaskjermteknologien får du en widescreen HD-oppløsning på opptil 1024 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital tuner for DVB-T-mottak

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

24

Anmeldelser

2

20/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Never had a better tv

EXCELLENT TV IV HAD THIS TV FOR 20 YEARS NEVER LET ME DOWN ++++++++🤩🤩

Fordeler

Haven't had eny problems with this tv

Ulemper

No cons

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2007-11-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2007-11-15

31/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Old Faithful

Still going strong... 18 years later!! We have replaced other tvs in the house a few times and this is still going strong!! Just new a remote that works with it!! 10/10

Fordeler

Long lasting!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2023-08-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2023-08-31

10/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bullet Proof........

Going strong 10+ Years later..... .................

Fordeler

Picture quality

Ulemper

Heavy

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2020-12-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 42PFP5532D widescreen flat TV

Bruksdato 2020-12-10

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 