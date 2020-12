Pixel Plus 2 HD for flotte detaljer, dybde og klarhet

Pixel Plus 2 HD gir bildet utrolig skarphet, naturlig detaljgjengivelse, større dybde, levende farger og jevne og naturlige bevegelser fra vanlige TV-signaler, High Definition-signaler og multimediekilder. Hver piksel i det innkommende bildet forbedres slik at de står bedre til pikslene rundt og gir et mer naturlig bilde. Bilderester i komprimert multimedieinnhold spores og reduserer slik at bildet blir klart og knivskarpt. Digital støyreduksjon sørger for jevne og knivskarpe bilder.