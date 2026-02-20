Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. Filmer, sport, musikkvideoer og spill strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.