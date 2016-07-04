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Utgått

4000 seriesFull HD LED-TV

40PFT4009/12

3.7

| (7) Anmeldelser

Full HD LED-TV

Alle hjemme hos deg kommer til å nyte det skarpe og klare bildet på Full HD LED-TV-en i 4100-serien fra Philips. Med minimalistisk design, levende bilder og fantastisk lyd er den det ideelle valget for alle rom i huset.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

Med Digital Crystal Clear

Full HD LED-TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear: presisjon du vil dele

For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Moderne design passer til dagens interiør

Design med et moderne utseende for å stå i stil med innredningen din. Fordi TV-en skal se like vakker ut når den er slått av som den er når den er slått på.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

7

Anmeldelser

2

04/07/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

kanel instilling

det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV

13/02/2016

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

ausgezeichnetes Produkt

Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

20/09/2016

Deutschland

Deutschland

Bild qualität sehr gut

Allerdings dauert die umschaltung etwas länger als vorgesehen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. Påkrevd programvareoppdatering for Pause-TV og USB-opptak. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdatering, kan du gå inn på www.philips.com/TV og klikke på støtte.

  2. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

  3. TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

  5. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  6. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.