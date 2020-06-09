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Utgått
349X7FJEW/00
Avansert design, panoramavisning
Denne Philips UltraWide 34"-skjermen kommer til å imponere deg med Crystal Clear-bilder på 3440 x 1440 og fantastiske farger. Den utmerkede UltraWide-skjermen med høydejustering gir deg panoramautsikt mot verden.
X-serien
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
Få fargesterke bilder og god lydkvalitet med én enkelt kabeltilkobling. En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). HDMI-kabelen gjør at alle digitale video- (opptil 4K-/UHD-oppløsning ved 60 Hz) og lydsignaler av høy kvalitet overføres jevnt gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
4.1
av 5
8
Anmeldelser
Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Fordeler
ALT
Ulemper
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Bruksdato 2019-05-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Bruksdato 2019-05-09
Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display
TechTurn
29/11/2017
Deutschland
Toller Monitor mit super Bild
Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
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