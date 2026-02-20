Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Velg kompakt Velg kompakt Velg kompakt
      Energy Label Europe F Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 902.0KB)

      LED Full HD TV

      32PQS6901/12

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Velg kompakt

      Kompakt skjerm. Smart budsjett. Høy bilde- og lydkvalitet. Med Ambilight, som strekker seg forbi skjermen, og full HD for alt smart-TV-innholdet du elsker å se på, får du en mer oppslukende seeropplevelse hjemme eller på farten.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Ambilight

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Full HD TV

      total

      recurring payment

      Velg kompakt

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Liten, smart og allsidig

      Liten, smart og allsidig

      Med sitt elegante stativ og mindre dimensjoner er denne smarte TV-en perfekt for trange steder. Med en nøye gjennomtenkt design blir dette TV-en som passer vakkert inn hvor som helst.

      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. Filmer, sport, musikkvideoer og spill strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      FHD-forbedret med Quantum Dot-farge

      FHD-forbedret med Quantum Dot-farge

      Levende farger. Skarpe detaljer. Dette er Quantum Dot-fargeglans. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.

      Skarphet og detaljer med Pixel Plus Full HD.

      Skarphet og detaljer med Pixel Plus Full HD.

      Pixel Plus-bildeskarphet. Definerte detaljer på den mindre skjermen. Med Full HD og en utrolig lysstyrke viser denne kompakte QLED-TV-en hvordan hver minste detalj teller.

      Farge og kontrast med HDR10 og HLG

      Farge og kontrast med HDR10 og HLG

      Lysere farger. Levende toner. Fra de mørkeste scenene til det klareste lyset, alt er tydelig. Dette er der høy dynamisk rekkevidde imponerer med klarere farge og kontrast.

      Dolby Audio for tydelig og klar lyd.

      Dolby Audio for tydelig og klar lyd.

      Lytt. Du hører hvert øyeblikk. Dette er den krystallklare Dolby Audio-lyden. Fra dialog til dans og fra action-scener til fantastiske naturscener, du får oppleve en klarere lyd mens du er på farten.

      Enkelt å finne innhold med operativsystemet Titan

      Enkelt å finne innhold med operativsystemet Titan

      Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Matter Smart Home-kompatibilitet betyr at du kan styre TV-en via Matter Smart Home-appen eller med talestyring av TV-en via Alexa-aktiverte enheter eller med Google-smarthøyttaler. Dermed kan du finne filmer, programmer, få anbefalinger og mye mer ved bruk av stemmen.

      Øko-design – europeisk designtenking

      Øko-design – europeisk designtenking

      Bærekraft møter stil. Denne vakkert utformede TV-en er designet med tanke på planeten, fra en fjernkontroll laget av resirkulert plast til FSC-sertifisert emballasje og innlegg trykt på resirkulert papir. Øko-modus reduserer energiforbruket på tvers av alt innhold og innstillinger med bare ett trykk,.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Spillmodus
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        • Musikk med Ambilight
        • Lounge-lysmodus
        • Ambilight FTI Animation
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        • AmbiSleep
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        32  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        80  cm
        Skjerm
        Full HD QLED
        Paneloppløsning
        1920 x 1080
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        60  Hz
        Bildemotor
        Pixel Plus HD
        Bildeforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spill
        • Hjemmekino
        • Skjerm
        • Personlig
        • Super Resolution
        • Dynamisk kontrast

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-app*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-kanal
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Fungerer med Alexa
        • Fungerer med Google Home
        Smarthjemopplevelse
        • MATTER
        • Control4
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.0 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        12 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 x 6 W fulltonehøyttaler
        Lydmotor
        Grunnleggende lydmotor
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A)

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 1080i, 1080p (støtter HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enkelt bånd
        HDCP 2,3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        SDR-energiklasse
        E
        HDR-energiklasse
        F
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Slå av bilde (for radio)
        • Øko-modus
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Nettledning
        • Fjernkontroll
        • Bordstativ
        • Hurtigstartveiledning
        • Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon

      • Formgivning

        TV-farge
        Svart lav plastramme
        Stativutforming
        Kullsåpeplanke i plast

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        635  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        100 x 200 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Vekt av TV uten stativ
        3,38 kg
        Vekt av TV med stativ
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten til Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.