32PQS6901/12
Kompakt skjerm. Smart budsjett. Høy bilde- og lydkvalitet. Med Ambilight, som strekker seg forbi skjermen, og full HD for alt smart-TV-innholdet du elsker å se på, får du en mer oppslukende seeropplevelse hjemme eller på farten.Se alle fordeler
Med sitt elegante stativ og mindre dimensjoner er denne smarte TV-en perfekt for trange steder. Med en nøye gjennomtenkt design blir dette TV-en som passer vakkert inn hvor som helst.
Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. Filmer, sport, musikkvideoer og spill strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Levende farger. Skarpe detaljer. Dette er Quantum Dot-fargeglans. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.
Pixel Plus-bildeskarphet. Definerte detaljer på den mindre skjermen. Med Full HD og en utrolig lysstyrke viser denne kompakte QLED-TV-en hvordan hver minste detalj teller.
Lysere farger. Levende toner. Fra de mørkeste scenene til det klareste lyset, alt er tydelig. Dette er der høy dynamisk rekkevidde imponerer med klarere farge og kontrast.
Lytt. Du hører hvert øyeblikk. Dette er den krystallklare Dolby Audio-lyden. Fra dialog til dans og fra action-scener til fantastiske naturscener, du får oppleve en klarere lyd mens du er på farten.
Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.
Matter Smart Home-kompatibilitet betyr at du kan styre TV-en via Matter Smart Home-appen eller med talestyring av TV-en via Alexa-aktiverte enheter eller med Google-smarthøyttaler. Dermed kan du finne filmer, programmer, få anbefalinger og mye mer ved bruk av stemmen.
Bærekraft møter stil. Denne vakkert utformede TV-en er designet med tanke på planeten, fra en fjernkontroll laget av resirkulert plast til FSC-sertifisert emballasje og innlegg trykt på resirkulert papir. Øko-modus reduserer energiforbruket på tvers av alt innhold og innstillinger med bare ett trykk,.
