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Utgått

4000 seriesSlank LED-TV

32PHT4200/12

Slank LED-TV

Riktig TV både nå og for morgendagen: den slanke LED-TV-en i 4200-serien fra Philips med Digital Crystal Clear. Opplev levende bilder, klar lyd og alle funksjonene du trenger, som ekstra USB- og HDMI-porter, til å se på TV hjemme.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

Med Digital Crystal Clear

Slank LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

100 Hz PMR for skarpe bilder i bevegelse

100 Hz PMR for skarpe bilder i bevegelse

Perfect Motion Rate kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme. Uansett om du liker spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer, kan du glede deg over det ultimate innen skarpe og jevne bilder i bevegelse.

Digital Crystal Clear: presisjon du vil dele

For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.

Vårt nye åpne stativ skaper en lett, flytende effekt

En TV med moderne, raffinerte linjer fortjener et stativ som løfter den opp og gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor designerne hos Philips TV skapte dette unike, åpne stativet som passer vakkert inn i interiøret.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.