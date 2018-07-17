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Utgått
32PHT4132/12
Svært slank LED-TV
Stilig design og god valuta for pengene. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har HD-bildekvalitet, høy kontrast og klar lydgjengivelse. Opplev uanstrengt underholdning fra denne brukervennlige modellen.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.
3.7
av 5
30
Anmeldelser
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Tina1969
14/06/2018
United Kingdom
Very light and easy to set up and clear instructions
This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.