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Utgått
Svært slank LED-TV
4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear har en stilig design som gir et vakkert preg på interiøret ditt. Få HD-bildekvalitet med Perfect Motion Rate og klar lyd for en brukervennlig underholdningsopplevelse.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.
Elegant. Avansert. Raffinert. Nøyaktig. Den svært slanke silhuetten fra Philips. At noe så tynt kan skape så mye interesse bør ikke være en overraskelse med tanke på hvor mye eleganse det tilfører innredningen.
4.3
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
JanP
16/09/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Overskuelig at bruge
Glimrende tv til prisen. Overskuelig at bruge. Køber sikkert et magen til til datteren
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV
Bagarn
22/05/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra extra tv, till lågt pris.
Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
StoraBoken
02/07/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Bra TV, enkelt att komma igång.
Behövde en TV att ta ut på altanen för att under ljumma sommarkvällar kunna avnjuta både fotbolls-EM och OS. En liten peng för en mycket bra TV, enkelt att komma igång med den. Supernöjd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.