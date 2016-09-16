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Utgått

4000 seriesSvært slank LED-TV

32PHT4101/12

4.3

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Svært slank LED-TV

4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear har en stilig design som gir et vakkert preg på interiøret ditt. Få HD-bildekvalitet med Perfect Motion Rate og klar lyd for en brukervennlig underholdningsopplevelse.

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Med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.

Svært slanke linjer gir raffinert profil

Svært slanke linjer gir raffinert profil

Elegant. Avansert. Raffinert. Nøyaktig. Den svært slanke silhuetten fra Philips. At noe så tynt kan skape så mye interesse bør ikke være en overraskelse med tanke på hvor mye eleganse det tilfører innredningen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3
2

16/09/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Overskuelig at bruge

Glimrende tv til prisen. Overskuelig at bruge. Køber sikkert et magen til til datteren

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultraslankt LED-TV

22/05/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra extra tv, till lågt pris.

Bra bild och ljud! Bra funktioner och mycket anslutningar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV

02/07/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra TV, enkelt att komma igång.

Behövde en TV att ta ut på altanen för att under ljumma sommarkvällar kunna avnjuta både fotbolls-EM och OS. En liten peng för en mycket bra TV, enkelt att komma igång med den. Supernöjd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4101 Ultratunn LED-TV

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.