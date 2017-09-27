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Utgått
32PHT4100/12
Slank LED-TV
Riktig TV både nå og for morgendagen: den slanke LED-TV-en i 4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear. Opplev levende bilder, klar lyd og alle funksjonene du trenger, som ekstra USB- og HDMI-porter, til å se på TV hjemme.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.
En TV med moderne, raffinerte linjer fortjener et stativ som løfter den opp og gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor designerne hos Philips TV skapte dette unike, åpne stativet som passer vakkert inn i interiøret.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
2.8
av 5
66
Anmeldelser
rmanca
27/09/2017
Italia
Ottime caratteristiche dei colori video.
Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
DanMan
27/03/2017
Italia
La vera e propria Televisione con la T maiuscola
Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
argo
21/06/2016
Italia
belle immagini nitide buono l'audio
ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.