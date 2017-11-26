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Utgått
Svært slank LED-TV
Bærbar og vakker. Philips 4000 TV er utformet for å være med deg overalt. Med den svært slanke konturen og den stilrene, hvite rammen tar TV-en seg flott ut i alle rom.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Vi vet at du ønsker en TV med liten skjerm som ser like bra ut som den fungerer. Derfor har designteamet kombinert en elegant ramme med en sofistikert hvit og glanset overflate for å skape en frisk og moderne design som passer til alle rom.
4.2
av 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Fanakerpan
26/11/2017
United Kingdom
Love my white TV
I think this is amazing value for a very stylish TV. Picture and sound are very good and it took seconds to set-up and I am useless at technical things.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 Ultra Slim LED TV
Silmar51
09/10/2017
Italia
Ottimo
La TV non la uso io, ma mia madre novantenne. Si trova bene a parte il telecomando che è troppo piccolo per lei. Ma con uno universale è tutto a posto.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
markmusic
20/09/2017
Italia
Ottimo prodotto
Televisore eccezionale, audio interno piu che buono, immagini nitide e ben definite.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHT4032 TV LED ultra sottile
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.