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Utgått

LEDLED-TV

32PHS5525/12

3.3

| (9) Anmeldelser

Bærbar. Rimelig.

Ser du etter en TV som er både rimelig og bra uten overflødige ekstrafunksjoner? Denne kompakte og rimelige LED-TV-en har alt du trenger. Pixel Plus HD gir et tydelig bilde, lyden er klar, og den er enkel å flytte fra rom til rom.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

LED-TV

Bærbar. Rimelig.

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistisk glanset sølvfarget ramme. Smal fot.

To HDMI-porter. Kan enkelt kobles til DVD.

Tydelig dialog. Livlige effekter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

9

Anmeldelser

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Fordeler

helderheid en geluid.

Ulemper

geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2021-10-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Fordeler

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2021-04-26

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2020-11-12

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV

Bruksdato 2020-11-12

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.