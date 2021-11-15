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Utgått
32PHS5525/12
Bærbar. Rimelig.
Ser du etter en TV som er både rimelig og bra uten overflødige ekstrafunksjoner? Denne kompakte og rimelige LED-TV-en har alt du trenger. Pixel Plus HD gir et tydelig bilde, lyden er klar, og den er enkel å flytte fra rom til rom.
80 cm (32")
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.3
av 5
9
Anmeldelser
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Fordeler
helderheid en geluid.
Ulemper
geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2021-10-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Fordeler
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2021-04-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Bekreftet kjøper
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2020-11-12
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED 32PHS5525 LED-TV
Bruksdato 2020-11-12
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.