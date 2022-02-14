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Utgått

4500 seriesSvært slank LED-TV

32PHS4503/12

3.7

| (35) Anmeldelser

Svært slank LED-TV

Philips 4500 kommer til å overgå forventningene dine med en HD-bildekvalitet til en rimelig pris. Med sin enkle og elegante design passer den inn i alle rom i hjemmet ditt.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Pixel Plus HD

Svært slank LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Slankt, forbedret stativ formidler letthet

Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.

LED-TV for bilder med fantastisk kontrast

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

35

Anmeldelser

14/02/2022

Nederland

Nederland

was erg mooi

was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Bruksdato 2020-02-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV

Bruksdato 2020-02-14

01/10/2020

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottima qualità

Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.

Fordeler

Qualità video

Ulemper

Controllo vocale

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Bruksdato 2020-04-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Bruksdato 2020-04-01

16/09/2020

Italia

Italia

tutto funziona egregiamente

tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più

Fordeler

tutto benre

Ulemper

nulla

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Bruksdato 2019-09-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile

Bruksdato 2019-09-16

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.