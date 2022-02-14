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Utgått
32PHS4503/12
Svært slank LED-TV
Philips 4500 kommer til å overgå forventningene dine med en HD-bildekvalitet til en rimelig pris. Med sin enkle og elegante design passer den inn i alle rom i hjemmet ditt.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
Vårt nye slanke stativ ble utviklet for å endre plassen under TV-en der et tradisjonelt stativ vanligvis er plassert, noe som gir deg en mer oppslukende seeropplevelse. En TV som står trygt, med et glimt av fremtiden.
Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.
3.7
av 5
35
Anmeldelser
elvisfreek
14/02/2022
Nederland
was erg mooi
was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Bruksdato 2020-02-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV
Bruksdato 2020-02-14
Corvo25
01/10/2020
Italia
Bekreftet kjøper
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Fordeler
Qualità video
Ulemper
Controllo vocale
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Bruksdato 2020-04-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Bruksdato 2020-04-01
nicocesa
16/09/2020
Italia
tutto funziona egregiamente
tutto bene ma ho bisogno del telecomando perché ha il tasto volumo 'in alto' che non funziona più
Fordeler
tutto benre
Ulemper
nulla
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Bruksdato 2019-09-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile
Bruksdato 2019-09-16
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.