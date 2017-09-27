Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
32PHS4131/12
Svært slank LED-TV
4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear har en stilig utforming som gir et vakkert preg på interiøret ditt. Få flott bildekvalitet og klar lyd for en brukervennlig underholdningsopplevelse.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegant. Avansert. Raffinert. Nøyaktig. Den svært slanke silhuetten fra Philips. At noe så tynt kan skape så mye interesse bør ikke være en overraskelse med tanke på hvor mye eleganse det tilfører innredningen.
Mørkt, mystisk og svært robust. Det smale stativet i svart fra Philips tar TV-en din til et helt nytt nivå. Den solide, men svært smale utformingen gir eleganse og stil til TV-en din. Det smale stativet kan holde tunge TV-er takket være den robuste utformingen.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
3.4
av 5
15
Anmeldelser
MN1660
27/09/2017
Danmark
Godt produkt.
Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Amano
08/06/2017
Deutschland
gut für den kleinen Preis
bei der ersten Inbetriebnahme fiel auf dass ein USB-Laufwerk angeschlossen weren kann. Getestet: die dritte Festplatte wurde erkannt, zwei andere nicht. Es ist nicht ersichtlich warum das so ist. weder in der Bedienungsanleitung noch in den technischen Angaben finden sich weiterführende Details. Man darf also spekulieren welche Festplatte in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert. Die Festplatte muss auch am Fernseher formatiert werden, das ist normalerweise ein Hinweis, dass der Fernseher ein nicht Windows-kompatibles Betriebsystem verwendet. Als PC-Monitor ist der Schirm nur beschränkt tauglich, das Bild wirkt stark pixelig. Da gibt es eindeutig bessere Monitoren für weniger Geld. Trotzdem: als TV am Kabel macht er ein brauchbares Bild.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.