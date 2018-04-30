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Utgått
32PHS4032/12
Svært slank LED-TV
Bærbar og vakker. Philips 4000 TV er utformet for å være med deg overalt. Med den svært slanke konturen og den stilrene, hvite rammen tar TV-en seg flott ut i alle rom.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vi vet at du ønsker en TV med liten skjerm som ser like bra ut som den fungerer. Derfor har designteamet kombinert en elegant ramme med en sofistikert hvit og glanset overflate for å skape en frisk og moderne design som passer til alle rom.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.
3.6
av 5
18
Anmeldelser
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.