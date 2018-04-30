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Utgått

4000 seriesSvært slank LED-TV

32PHS4032/12

3.6

| (18) Anmeldelser

Svært slank LED-TV

Bærbar og vakker. Philips 4000 TV er utformet for å være med deg overalt. Med den svært slanke konturen og den stilrene, hvite rammen tar TV-en seg flott ut i alle rom.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Elegant, hvit farge gir et friskt og moderne utseende til alle rom

Vi vet at du ønsker en TV med liten skjerm som ser like bra ut som den fungerer. Derfor har designteamet kombinert en elegant ramme med en sofistikert hvit og glanset overflate for å skape en frisk og moderne design som passer til alle rom.

Digital Crystal Clear for presisjon du vil dele

For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.

LED-TV for bilder med fantastisk kontrast

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

18

Anmeldelser

3
2

30/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top Design & tolles Bild

Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach gigantisch

Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher

18/07/2018

Italia

Italia

Perfetto

Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.