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Utgått
Slank Full HD LED-TV drevet av Android
Mer enn bare et lekkert utseende: FHD-TV i 6500-serien som er drevet av Android. Vi starter med Pixel Precise HD Engine for fantastiske bilder, og legger deretter til Ambilight, moderne design og ekte materialer for å ta seeropplevelsen til et nytt nivå.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
Dual Core; 8 GB og utvidbar
DVB-T/T2/C
Med Android på TV-en kan du navigere, starte apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom. Android-roboten frigjør effekten fra Dual Core-prosessoren, slik at ting skjer raskt og enkelt.
Med Android på Smart TV-en får du en rask prosessor og et brukervennlig grensesnitt. Du kan åpne uendelige mye innhold fra Google Play™ og Netflix i nettleseren, i tillegg til mye annet. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittene dine.
Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdet i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.
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5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
HansDan
03/01/2016
Sverige
I stort sett en perfekt 32 tummare
Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
kitty
23/09/2015
Sverige
Snygg tv med utmärkt bild och ljud
TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.