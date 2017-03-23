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Utgått

4000 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

32PFT4101/12

3.8

| (12) Anmeldelser

Svært slank LED-TV med Full HD

4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear har en stilig design som gir et vakkert preg på interiøret ditt. Få full HD-bildekvalitet med Perfect Motion Rate og klar lyd for en brukervennlig underholdningsopplevelse.

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Med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV med Full HD

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index forbedrer hver eneste bilderamme

Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

12

Anmeldelser

2

23/03/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bra köp,kan verkligen rekommenderas.

En mycket bra produkt som är lättanvänd och ger en bra bild om du har tillgång till HD-sändningar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

07/01/2018

Suomi

Suomi

Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella

Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

25/08/2017

Suomi

Suomi

Hyvät toiminnot

Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.