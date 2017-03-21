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Utgått
32PFS6401/12
Svært slank Full HD LED-TV drevet av Android TV
Et eksklusivt utseende i en kompakt design. 6400-serien fra Philips har bildekvalitet i en Full HD-skjerm på 32”. Du får en Smart TV med funksjoner som du forventer deg av større modeller, som Android TV, Google Cast og Spotify.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
Dual Core; 8 GB og utvidbar
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cloud Gaming har en enorm nettbasert katalog med flotte spill for alle aldre, interesser og spillnivåer. Det er bare å velge et spill og spille det på TV-en.
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.
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3.4
av 5
98
Anmeldelser
Kvasshaug
21/03/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Utmerket kvalitet
Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Fordeler
Ambilight and value for money
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Bruksdato 2020-05-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Bruksdato 2020-05-29
pera007
05/07/2018
Deutschland
ich bin überzeugt von Pfilips
ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).