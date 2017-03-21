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Utgått

6000 seriesSvært slank Full HD-TV drevet av Android™

32PFS6401/12

3.4

| (98) Anmeldelser

Svært slank Full HD LED-TV drevet av Android TV

Et eksklusivt utseende i en kompakt design. 6400-serien fra Philips har bildekvalitet i en Full HD-skjerm på 32”. Du får en Smart TV med funksjoner som du forventer deg av større modeller, som Android TV, Google Cast og Spotify.

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med tosidig Ambilight

Svært slank Full HD LED-TV drevet av Android TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • Dual Core; 8 GB og utvidbar

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Cloud Gaming: flotte spill for alle aldre

Cloud Gaming har en enorm nettbasert katalog med flotte spill for alle aldre, interesser og spillnivåer. Det er bare å velge et spill og spille det på TV-en.

Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på

Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på

Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

98

Anmeldelser

21/03/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Utmerket kvalitet

Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

29/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Superb

Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches

Fordeler

Ambilight and value for money

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Bruksdato 2020-05-29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Bruksdato 2020-05-29

05/07/2018

Deutschland

Deutschland

ich bin überzeugt von Pfilips

ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.

  3. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  4. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  5. Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.

  6. TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

  8. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

  9. Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).