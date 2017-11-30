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Utgått
32PFS4131/12
Svært slank LED-TV med Full HD
4100-serien fra Philips med Digital Crystal Clear har en stilig utforming som gir et vakkert preg på interiøret ditt. Få full HD-bildekvalitet og klar lyd for en brukervennlig underholdningsopplevelse.
80 cm (32")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme: skarphet, bevegelse, kontrast og farge. Du får krystallklare bilder med utrolige detaljer og dybde, den mørkeste svartfargen, den lyseste hvitfargen, levende, strålende farger og naturlige hudtoner hver eneste gang, uansett kilde.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
3.6
av 5
46
Anmeldelser
sofronije
30/11/2017
United Kingdom
great tv
I am very happy with this model. Very great picture
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Brunno
27/10/2019
Deutschland
Alle Funktionen funktionieren gut
ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2018-10-27
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2018-10-27
Tonni56
27/09/2018
Deutschland
Fernsehen
Sehr gut habe den Fernseher weiter empfohlen weil er sehr gut ist
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.