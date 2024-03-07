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Utgått
328P6VUBREB/00
P-serien
32 (31,5" / 80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Denne Philips-skjermen har en innebygd USB type C-dokkingstasjon med strømforsyning. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gjør at du kan dokke enkelt med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernetkabelen til skjermens dokkingstasjon. Bare koble den bærbare PC-en og skjermen sammen med én USB-C-kabel for å se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den bærbare PC-en.
Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.
Denne skjermen har en innebygd USB-C-kontakt som oppfyller USB-standarden for strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå slå på eller lade en kompatibel* bærbar PC rett fra skjermen med én USB-C-kabel.
3.4
av 5
14
Anmeldelser
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Fordeler
funktioner
Ulemper
inget
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Fordeler
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Ulemper
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Fordeler
10 bit color, HDR, contrast
Ulemper
bright spots in corners
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Lysstyrke (typisk): 400 cd/m2
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.