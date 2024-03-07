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Utgått

BrillianceLCD-skjerm med USB-C-dokking

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Anmeldelser
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Denne Philips Brilliance-skjermen med USB-C-dokking sørger for mindre kabelrot. Vis klare og levende UHD-bilder, få sikker tilkobling til intranett, lad den bærbare PC-en. Du kan gjøre alt dette samtidig med én enkelt USB-C-kabel.
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med skjerm for USB-C-dokking

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  • P-serien

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Innebygd USB-C-dokkingstasjon

Innebygd USB-C-dokkingstasjon

Denne Philips-skjermen har en innebygd USB type C-dokkingstasjon med strømforsyning. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gjør at du kan dokke enkelt med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernetkabelen til skjermens dokkingstasjon. Bare koble den bærbare PC-en og skjermen sammen med én USB-C-kabel for å se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den bærbare PC-en.

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.

Slå på og lad en kompatibel bærbar PC fra skjermen

Denne skjermen har en innebygd USB-C-kontakt som oppfyller USB-standarden for strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du nå slå på eller lade en kompatibel* bærbar PC rett fra skjermen med én USB-C-kabel.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

14

Anmeldelser

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Fordeler

funktioner

Ulemper

inget

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Fordeler

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Ulemper

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Fordeler

10 bit color, HDR, contrast

Ulemper

bright spots in corners

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

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Ansvarsfraskrivelser

  1. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  2. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  3. Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. Lysstyrke (typisk): 400 cd/m2

  6. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  7. NTSC-område basert på CIE 1976

  8. sRGB-område basert på CIE 1931

  9. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  10. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.

  11. EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.

  12. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.