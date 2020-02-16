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Momentum4K HDR-skjerm med Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

La deg rive med

Momentum 4K UHD-skjerm med Ambiglow gir et nytt nivå innen innlevelse. Rask action ser sømløs ut med Adaptive-synkronisering, samtidig som du får lite etterslep. DisplayHDR 600 gir en svært skarp og livaktig bildekvalitet som fanger deg inn i øyeblikket.

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La deg rive med

  • Momentum

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Forbedret lyd med DTS Sound™

DTS Sound er en lydbehandlingsløsning utformet for å optimalisere avspillingen av musikk, filmer, strømmet innhold og spill på PC-en, uansett formfaktor. DTS Sound gir en altoppslukende Virtual Surround-lydopplevelse, komplett med fyldig bass og forbedret dialog samt høy lydstyrke uten klipping eller forvrengning.

Ambiglow gir en mer intens underholdning med aura av lys

Ambiglow gir seeropplevelsen en ny dimensjon. Den nyskapende Ambiglow-teknologien forstørrer skjermen automatisk ved å skape en omsluttende aura av lys. Den raske prosessoren analyserer innkommende bildeinnhold og tilpasser fargen og lysstyrken på lyset, slik at den stemmer overens med bildet. Brukervennlige alternativer gjør at du kan justere omgivelsene slik du vil ha dem. Philips Ambiglow, som passer spesielt for å se filmer og sport eller spille spill, gir deg en unik og altoppslukende seeropplevelse.

DisplayHDR 600 for fantastisk visuell belysning

VESA-sertifiserte DisplayHDR 600 gir en helt ny visuell opplevelse. I motsetning til andre «HDR-kompatible» skjermer, produserer DisplayHDR 600 utrolig lysstyrke, kontrast og farger. Ved hjelp av lokal dimming og høy lysstyrke opptil 600 nits blir bildene levende med merkbar belysning med dypere, mer nyanserte svarttoner. Den gjengir en fyldigere palett med nye farger, som gir en visuell opplevelse som engasjerer sansene dine.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

7

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

2

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Fordeler

Freesync, lågresponstid, bra färger

Ulemper

EJ Dolby Vison

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Bruksdato 2019-08-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Bruksdato 2019-08-16

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2019-11-16

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Fordeler

klasse Bilddarstellung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2020-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Bruksdato 2020-09-08

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  3. NTSC-område basert på CIE 1976

  4. sRGB-område basert på CIE 1931

  5. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  6. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.