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326M6VJRMB/00
La deg rive med
Momentum 4K UHD-skjerm med Ambiglow gir et nytt nivå innen innlevelse. Rask action ser sømløs ut med Adaptive-synkronisering, samtidig som du får lite etterslep. DisplayHDR 600 gir en svært skarp og livaktig bildekvalitet som fanger deg inn i øyeblikket.
Momentum
32 (31,5" / 80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound er en lydbehandlingsløsning utformet for å optimalisere avspillingen av musikk, filmer, strømmet innhold og spill på PC-en, uansett formfaktor. DTS Sound gir en altoppslukende Virtual Surround-lydopplevelse, komplett med fyldig bass og forbedret dialog samt høy lydstyrke uten klipping eller forvrengning.
Ambiglow gir seeropplevelsen en ny dimensjon. Den nyskapende Ambiglow-teknologien forstørrer skjermen automatisk ved å skape en omsluttende aura av lys. Den raske prosessoren analyserer innkommende bildeinnhold og tilpasser fargen og lysstyrken på lyset, slik at den stemmer overens med bildet. Brukervennlige alternativer gjør at du kan justere omgivelsene slik du vil ha dem. Philips Ambiglow, som passer spesielt for å se filmer og sport eller spille spill, gir deg en unik og altoppslukende seeropplevelse.
VESA-sertifiserte DisplayHDR 600 gir en helt ny visuell opplevelse. I motsetning til andre «HDR-kompatible» skjermer, produserer DisplayHDR 600 utrolig lysstyrke, kontrast og farger. Ved hjelp av lokal dimming og høy lysstyrke opptil 600 nits blir bildene levende med merkbar belysning med dypere, mer nyanserte svarttoner. Den gjengir en fyldigere palett med nye farger, som gir en visuell opplevelse som engasjerer sansene dine.
3.9
av 5
7
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Fordeler
Freesync, lågresponstid, bra färger
Ulemper
EJ Dolby Vison
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Bruksdato 2019-08-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Bruksdato 2019-08-16
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2019-11-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Fordeler
klasse Bilddarstellung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2020-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Bruksdato 2020-09-08
Svartid som tilsvarer SmartResponse
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.